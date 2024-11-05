По словам чиновника, президент Владимир Путин доверил ему «новый фронт работы на федеральном уровне».

Уроженец Омска Владимир Уйба покинул пост главы Республики Коми. Уйба возглавлял этот регион на севере России с 2020 года. До этого он длительное время руководил Федеральным медико-биологическим агентством.

Как сообщил отставной чиновник, президент Владимир Путин сделал ему предложение о продолжении работы на федеральном уровне.

– Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне, – сказал Уйба в прощальном обращении к жителям Коми.

Чем дальше будет руководить 66-летний уроженец Омска, пока неизвестно.