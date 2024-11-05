Омск-Информ
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·Политика

По словам чиновника, президент Владимир Путин доверил ему «новый фронт работы на федеральном уровне».

Уроженец Омска Владимир Уйба покинул пост главы Республики Коми. Уйба возглавлял этот регион на севере России с 2020 года. До этого он длительное время руководил Федеральным медико-биологическим агентством.

Как сообщил отставной чиновник, президент Владимир Путин сделал ему предложение о продолжении работы на федеральном уровне.

– Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне, – сказал Уйба в прощальном обращении к жителям Коми.  

Чем дальше будет руководить 66-летний уроженец Омска, пока неизвестно.

·Политика

По словам чиновника, президент Владимир Путин доверил ему «новый фронт работы на федеральном уровне».

Уроженец Омска Владимир Уйба покинул пост главы Республики Коми. Уйба возглавлял этот регион на севере России с 2020 года. До этого он длительное время руководил Федеральным медико-биологическим агентством.

Как сообщил отставной чиновник, президент Владимир Путин сделал ему предложение о продолжении работы на федеральном уровне.

– Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне, – сказал Уйба в прощальном обращении к жителям Коми.  

Чем дальше будет руководить 66-летний уроженец Омска, пока неизвестно.