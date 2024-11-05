В региональном пенсионном фонде рассказали о 1300 получателях таких выплат.

Если человек умирает до назначения ему пенсионных выплат, его накопления могут перейти правопреемникам. С начала 2024 года на эти цели выделено более 50 миллионов рублей. На текущий день более 1300 правопреемников получили подобные отчисления.

Определить, кто унаследует пенсионные накопления, гражданин может заранее. Для этого необходимо подать заявление в Отделение СФР по Омской области в пользу конкретного человека или нескольких людей, определив долю каждого.

Если такого заявления нет, то наследство достанется правопреемникам первой (дети, супруги, родители) или второй (братья, сестры, бабушки, внучки) очереди.

Выплата носит заявительный характер, поэтому для получения средств правопреемникам нужно обратиться до истечения 6 месяцев после смерти, если накопления были в Социальном фонде, или в негосударственный пенсионный фонд, если средства хранились там. Позднее для получения такой выплаты придется обращаться в суд.

Пенсионные накопления копились у женщин 1957–1966 годов рождения и мужчин 1953–1966 годов, за которых работодатели уплачивали взносы на накопительную часть пенсии с 2002 по 2004 год. Также такие выплаты положены гражданам, родившимся в 1967 году и позже, для которых взносы осуществлялись с 2002 по 2013 год. Кроме того, средства пенсионных накоплений формировались для участников программы софинансирования пенсий и полагались женщинам, использовавшим средства материнского капитала для накопительной пенсии.