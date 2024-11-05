Ежегодный конкурс организовала ассоциация «Росспецмаш».

Каждый год «Росспецмаш» организовывает конкурс среди молодых конструкторов в сфере сельхозмашиностроения, по результатам которого победителям вручают Национальную премию им. Александра Ежевского. Этот конкурс проходит при поддержке Минпромторга России и Союза машиностроителей России.

В 2024 году лауреатами в номинации «Конструирование сельскохозяйственных машин и оборудования» стали 15 студентов, которые представляют вузы из разных регионов России. Темы проектов были самыми разными: от производства компонентов и машин до роботизации и применения искусственного интеллекта в сельском хозяйстве.

В номинации «Конструирование сельскохозяйственных машин и оборудования» победителем стал Никита Панькин, студент 4-го курса факультета технического сервиса в АПК Омского ГАУ с проектом «Разработка конструкции поворота моторно-винтовой группы БАС для сельскохозяйственного применения». Научный руководитель – Алексей Союнов, кандидат технических наук, доцент кафедры агроинженерии.

Победителей будут награждать в Воронежской области на площадке, предоставленной одним из ведущих российских производителей сельхозтехники – компании Koblik Group, которая является стратегическим партнером премии.