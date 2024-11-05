По данным Омскстата, за 8 месяцев текущего года смертность в 1,7 раза превысила рождаемость.

Омскстат опубликовал свежие данные о демографической ситуации в регионе с января по август нынешнего года. За 8 месяцев естественная убыль составила 6906 человек. По информации ведомства, в Омской области родилось 9616 человек и 16 522 умерли. Больше всего летальных исходов, более 2,3 тыс. человек, зафиксировано в январе.

На 1000 жителей региона пришлось 7,9 родившихся и 13,7 умерших. Таким образом смертность в 1,7 раза превысила рождаемость.

Самое большое количество новорожденных, 1,3 тыс. младенцев, зафиксировано в Омской области в июле, меньше всего (1,1 тыс.) – в марте. В августе омские ЗАГСы зарегистрировали 1,2 тыс. новорожденных. В 2023 году к концу лета в Омской области родилось почти 10,5 тыс. детей, а в августе была самая высокая рождаемость за все 12 месяцев года.