Уникальный сорт разработали в нашем аграрном университете.
В Марьяновском районе Омской области глава крестьянско-фермерского хозяйства, а также давний клиент Россельхозбанка Александр Говин выращивает уникальную фиолетовую пшеницу.
Этот сорт был впервые получен сотрудникам Омского государственного аграрного университета имени П. А. Столыпина. Открытие стало возможным благодаря скрещиванию привычного культурного вида с родственными дикорастущими сортами из Африки.
– На наших полях данный сорт успешно культивируется, и мы готовы сотрудничать с ведущими предприятиями региона для организации дальнейшего цикла переработки, – отметил Александр Говин. – После прошедшей в июле выставки «АгроОмск» мы действительно видим всплеск интереса и повышенный спрос на фиолетовую пшеницу. Исходя из этого, в следующем сельскохозяйственном сезоне мы планируем увеличивать посевные площади, чтобы удовлетворить все потребности.
Высоко оценил новинку селекции и губернатор области Виталий Хоценко, который дал соответствующее поручение по популяризации нового сорта министру сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области.
– Да, губернатор дал поручение отрабатывать вопросы, связанные с улучшением в сферах здравоохранения, науки, образования, – подчеркнул министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа. – После непосредственно научных изысканий мы уже вышли на следующий этап, когда теперь эти достижения могут применяться в реальной плоскости. Важно, чтобы культура потребления жителей нашего региона была нацелена на здоровый образ жизни. Хлеб в том числе будет этому способствовать.
Агрономы и эксперты считают, что фиолетовая пшеница является очень перспективной. Она выделяется своими свойствами. Необычный фиолетовый цвет пшенице дает антоциан – мощнейший антиоксидант, который является проводником цинка в клетки организма. Так, без антоцианов цинк усваивается организмом только на 25 %, а вот с антоцианами усвоение возрастает сразу в 2-3 раза. Кроме того, хлеб из фиолетовой муки будет дешевле: по оценкам предпринимателей 200-граммовая булка с учетом наценки сети может стоить примерно 32 рубля. Всех, кто настороженно относится к новинкам, успокаивают технологи: для производства по-прежнему будет требоваться всего четыре ингредиента: вода, мука, соль и дрожжи.
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