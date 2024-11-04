Омск-Информ
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·Общество

Она больше не будет обозначаться километрами.
Железнодорожную станцию 2883 км в Омском районе Омской области переименовали. Теперь она будет носить имя погибшего на СВО выпускника танкового института, Героя России Николая Данильченко.
– Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта Российской Федерации от 30.09.2024 № 552 остановочный пункт 2883 км переименован в остановочный пункт им. Н. И. Данильченко, – сообщает АО «Омск-пригород».
Отметим, что имя Данильченко вскоре также получит улица в жилом комплексе Зеленая Река на Левобережье Омска.
Николай Данильченко участвовал в СВО с февраля 2022 года. Погиб в сентябре 2022 года в возрасте 23 лет.
·Общество

Она больше не будет обозначаться километрами.
Железнодорожную станцию 2883 км в Омском районе Омской области переименовали. Теперь она будет носить имя погибшего на СВО выпускника танкового института, Героя России Николая Данильченко.
– Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта Российской Федерации от 30.09.2024 № 552 остановочный пункт 2883 км переименован в остановочный пункт им. Н. И. Данильченко, – сообщает АО «Омск-пригород».
Отметим, что имя Данильченко вскоре также получит улица в жилом комплексе Зеленая Река на Левобережье Омска.
Николай Данильченко участвовал в СВО с февраля 2022 года. Погиб в сентябре 2022 года в возрасте 23 лет.