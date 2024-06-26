На территории микрорайона Зеленая Река на Левобережье планируется увековечить имена Николая Данильченко и Владимира Мисюрина.

На территории микрорайона Зеленая Река на Левобережье планируется увековечить имена Николая Данильченко и Владимира Мисюрина.

Сегодня, 26 июня, на пленарном заседании Омского городского совета депутаты обсудили перспективы наименования двух улиц в Кировском округе Омска в честь героев СВО. На территории строящегося жилого комплекса Зеленая Река появятся локации в честь Николая Данильченко и Владимира Мисюрина.

Имя Данильченко получит улица, идущая параллельно уже существующим улицам: Верхнеднепровской и Александра Захарченко. 25 сентября 2022 года в ходе проведения специальной военной операции танковый взвод под командованием лейтенанта Данильченко отражал наступление превосходящих сил противника. Он погиб в артиллерийском обстреле. 19 декабря 2022 году бойцу посмертно вручили Звезду Героя.

Улица имени героя специальной военной операции Владимира Мисюрина появится между улицами Волгоградской и Верхнеднепровской. Он закончил Омский педагогический колледж № 1, на котором сейчас установлена мемориальная табличка. Боец принимал участие в проведении контртеррористических операций на территории Чеченской республики и Северо-Кавказского региона. В марте 2022 года командир отделения парашютно-десантной роты гвардии сержант Мисюрин был направлен для выполнения боевой задачи в ходе специальной военной операции, погиб, обеспечивая эвакуацию раненого военнослужащего и отход штурмовой группы. Награжден орденом Мужества посмертно.

– Мы знаем, что наши ребята ежедневно проявляют мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Поэтому знаковым событием станет, если в их честь назовут улицы Омска. Теперь имена этих славных воинов будут вписаны в историю нашего города, – подчеркнул спикер горсовета Владимир Корбут.

Это предложение было принято парламентариями единогласно.