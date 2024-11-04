Омск-Информ
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·Общество

Как сообщают горожане, инцидент произошел вчера.
Омичи пожаловались на неработающие валидаторы в автобусе № 45. По словам горожан, техника не только не позволяет оплатить проезд, но еще и шумит.
– Валидаторы не работают, кондуктора нет, оплата у водителя. Так этого мало, еще и валидаторы все 6 штук выдают звуковую ошибку через каждые 11 секунд, – сообщается в посте.
– Вчера ехал на нем, чуть с ума не сошел, – отметил еще один местный житель в комментариях.
Омичка Анастасия Сорокина пожаловалась на то, что из-за неисправностей валидаторов переплачивает за проезд. Техника списывает деньги, но выдает ошибку, отчего приходится прикладывать карту снова.
·Общество

Как сообщают горожане, инцидент произошел вчера.
Омичи пожаловались на неработающие валидаторы в автобусе № 45. По словам горожан, техника не только не позволяет оплатить проезд, но еще и шумит.
– Валидаторы не работают, кондуктора нет, оплата у водителя. Так этого мало, еще и валидаторы все 6 штук выдают звуковую ошибку через каждые 11 секунд, – сообщается в посте.
– Вчера ехал на нем, чуть с ума не сошел, – отметил еще один местный житель в комментариях.
Омичка Анастасия Сорокина пожаловалась на то, что из-за неисправностей валидаторов переплачивает за проезд. Техника списывает деньги, но выдает ошибку, отчего приходится прикладывать карту снова.