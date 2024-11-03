Омск-Информ
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·Происшествия

О мужчине ничего не известно.

Сотрудники уголовного розыска ищут без вести пропавшего 48-летнего Александра Тыщенко. 19 сентября нынешнего года он уехал из села Алексеевка Кормиловского района в райцентр для покупки телефона и исчез. Сельчанину на вид около 50 лет, рост 170–175 см, худощавого телосложения, светлые волосы. На момент ухода был одет в рабочий костюм синего цвета. Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам: 79-37-01, 8-951-419-13-38 или 112. Правда, фотографии, соответствующей возрасту на момент пропажи, не имеется.

·Происшествия

О мужчине ничего не известно.

Сотрудники уголовного розыска ищут без вести пропавшего 48-летнего Александра Тыщенко. 19 сентября нынешнего года он уехал из села Алексеевка Кормиловского района в райцентр для покупки телефона и исчез. Сельчанину на вид около 50 лет, рост 170–175 см, худощавого телосложения, светлые волосы. На момент ухода был одет в рабочий костюм синего цвета. Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам: 79-37-01, 8-951-419-13-38 или 112. Правда, фотографии, соответствующей возрасту на момент пропажи, не имеется.