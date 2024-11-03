Омск-Информ
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·Происшествия

Горение ликвидировали за час.

Вчера, 2 ноября, около 22 часов стало известно о возгорании двух домов на улице Съездовской в Омске. На месте работали 27 спасателей и 7 единиц техники. Пожар ликвидировали за час.

Площадь пожара составила 108 квадратных метров. Пламя повредило кровлю, потолок, внутреннюю отделку, мебель и вещи домашнего обихода в первом доме, а также кровлю и внешнюю стену дома у соседей. Пострадавших нет.

·Происшествия

Горение ликвидировали за час.

Вчера, 2 ноября, около 22 часов стало известно о возгорании двух домов на улице Съездовской в Омске. На месте работали 27 спасателей и 7 единиц техники. Пожар ликвидировали за час.

Площадь пожара составила 108 квадратных метров. Пламя повредило кровлю, потолок, внутреннюю отделку, мебель и вещи домашнего обихода в первом доме, а также кровлю и внешнюю стену дома у соседей. Пострадавших нет.