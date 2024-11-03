Омск-Информ
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·Общество

Такое количество набралось в Омском аэропорту с начала года.

Сегодня, 3 ноября, Омский аэропорт обслужил полуторамиллионного пассажира. Это событие случилось во время регистрации на рейс 5344 Омск –  Новосибирск S7 Airlines.

Полуторамиллионным пассажиром стала жительница Оренбурга Юлия, которая возвращалась домой после командировки и впервые побывала в Омске. Девушке вручили карту в бизнес-зал и набор сувенирной продукции. А подарком от авиакомпании S7 стала модель самолета Airbus A320Neo.

·Общество

Такое количество набралось в Омском аэропорту с начала года.

Сегодня, 3 ноября, Омский аэропорт обслужил полуторамиллионного пассажира. Это событие случилось во время регистрации на рейс 5344 Омск –  Новосибирск S7 Airlines.

Полуторамиллионным пассажиром стала жительница Оренбурга Юлия, которая возвращалась домой после командировки и впервые побывала в Омске. Девушке вручили карту в бизнес-зал и набор сувенирной продукции. А подарком от авиакомпании S7 стала модель самолета Airbus A320Neo.