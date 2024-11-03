Бывший чиновник назначен первым проректором вуза.

Бывший министр образования Омской области Иван Кротт назначен первым проректором Омского государственного педагогического университета. Эта должность была введена в вузе с 1 ноября.

Кротт будет курировать административно-правовую деятельность, ремонт и эксплуатацию имущественного комплекса, планирование и организацию международной деятельности, сохранение и развитие музейных фондов, мобилизацию и защиту гостайны, а также информационно-коммуникативную деятельность.

Также при наличии доверенности первый проректор сможет подписывать распоряжения, соглашения и другие документы.

Напомним, 19 октября должность заместителя председателя правительства получил Иван Колесник. Ивана Кротта лишили этого статуса, оставив должность министра образования. Судя по всему, это и стало спусковым механизмом для увольнения из регионального кабмина и возвращения Кротта в вуз, который он возглавлял до прихода в облправительство.

В должности министра образования чиновник работал с апреля 2023 года.