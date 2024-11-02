Родные Евангелины А. находятся в ожидании, когда следователи и суд точно установят личность преступника.

Отец 15-летней московской школьницы Сергей Алешкин отреагировал на арест ее предполагаемого убийцы. Подростка искали 4 дня возле гостиницы «Ника» на границе с парком Победы. И в итоге нашли тело в Иртыше, в районе лодочной станции на улице 3-й Островской.

Следователи ранее сообщили, что задержали по месту работы подозреваемого в убийстве неоднократно судимого за насильственные действия 41-летнего омича.

Сергей Алешкин ждет, пока силовики и суд установят личность убийцы.

– О задержании узнал только из новостей. Пока говорить о чем-то не имеет смысла, так как еще не подтвердили, что убил именно задержанный сегодня человек, – заявил Алешкин.

Подозреваемого в убийстве решением суда отправили под стражу до 22 декабря.