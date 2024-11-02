Результаты дискуссии лягут в основу конкретных управленческих решений и будут использованы, в частности, при создании муниципальных округов.

Семинар-конференция на тему о проблемах правоприменения закона «Об учете государственного имущества Омской области и ведении реестра государственного имущества» состоялся в региональном Законодательном собрании. Участие в нем приняли не только депутаты, но и представители областных министерств и ведомств, Росреестра, прокуратуры, Минюста и нескольких высших учебных заведений. С приветственным словом к участникам мероприятия обратились заместители председателя правительства Омской области Рустам Мингазов и Егор Горбатенко, председатель Законодательного собрания Александр Артемов.

– Публичная собственность является формой сохранения национального богатства и при этом должна рассматриваться как ресурс, способствующий достижению национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, постановленных президентом нашей страны, – подчеркнул важность обсуждаемой темы спикер регионального парламента.

Непосредственным организатором семинара-конференции выступил комитет Законодательного собрания по собственности. Открывая мероприятие, председатель комитета Игорь Зуга напомнил, что это уже третий семинар по вопросам управления, учета и распоряжения собственностью Омской области, проводимый комитетом. По его словам, на сегодняшний день по-прежнему актуальными проблемами остаются и учет бесхозяйных земельных участков на сельских территориях, и наведение порядка с садоводческими товариществами, и проблемы неоформленных в правильном порядке линейных объектов, и вопросы арендных отношений.

Доклад о состоянии дел с учетом госимущества участникам конференции представил министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов. По его данным, в областной собственности находится почти 25 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества общей стоимостью более 120 млрд рублей. Одной из проблем более точного учета собственности и занесения ее в реестры является отсутствие отечественного программного обеспечения.

– Есть объекты, которые выявлены, но не внесены в реестры муниципального имущества и в ЕГРН. К таким объектам относятся бесхозяйные недвижимые вещи. По данным органов местного самоуправления, на территории Омской области выявлено 7523 бесхозяйных объекта недвижимости, из них в отношении 4347 оформлено право муниципальной собственности. Значит 3176 объектов еще не оформлены в Росреестре, и из них в отношении 1713 объектов не проведены кадастровые работы, – сообщил руководитель Минимущества.

Министерством разработан план по возвращению бесхозных объектов в хозяйственный оборот, который предусматривает, в частности, передачу их на баланс муниципальных образований.

Как оказалось, в самих муниципальных образованиях далеко не всегда рады передаче в их ведение тех или иных имущественных объектов. Причины такого положения дел раскрыли глава Горьковского муниципального района Омской области Михаил Болтрик и председатель Совета Марьяновского муниципального района Анатолий Солодовниченко. Они констатировали, что часть объектов не способны генерировать прибыль, а наоборот, требуют серьезных бюджетных расходов на свое содержание. В первую очередь это касается социальной сферы – детсадов, школ, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов. Поиск средств на содержание социалки может осложниться в связи с проведением в регионе административной реформы, а именно образованием муниципальных округов на базе существующих районов. Представительные органы власти вновь образуемых округов еще только предстоит избрать, и лишь затем они приступят к формированию окружных бюджетов. На чьи плечи лягут обязанности по содержанию соцобъектов в переходный период пока не совсем ясно. Присутствующие на семинаре-конференции представители регионального правительства заявили о намерении решить проблему с учетом услышанных мнений с мест.

Подводя итоги мероприятия Игорь Зуга подчеркнул, что ценность состоявшейся дискуссии лежит не только в теоретической, но и в практической плоскости.

– Законодательное собрание всегда стремится работать в прикладной плоскости, и не случайно в семинаре приняли участие представители исполнительной власти – руководители ряда министерств и кураторы целых направлений деятельности регионального правительства. Например, в дискуссиях впервые принял участие зампред облправительства, куратор внутренней политики Егор Горбатенко. Одна из поставленных перед ним задач – создание муниципальных округов. Финансовое благополучие новых образований во многом будет зависеть от имущества, которым они будут владеть, и как раз эти вопросы рассматривались на семинаре-конференции. Было, в частности, решено, что пилотный проект по формированию окружного имущественного комплекса будет реализован в Марьяновском районе, и это уже не теоретическое, а вполне конкретное управленческое решение, – пояснил депутат.

По его словам, важнейшее прикладное значение будет также иметь закон об управлении государственной собственностью Омской области, разработкой которого занимались как члены профильного парламентского комитета, так эксперты из числа представителей науки и общественности. В идеологию закона изначально заложена идея наделения органов законодательной и исполнительной власти дополнительными полномочиями и уровнями ответственности.

– Депутаты рассчитывали принять этот закон еще весной, но этому помешала позиция нескольких министерств, которые никак не могут разглядеть в собственности своих доходов. Минприроды якобы не понимает, какие выгоды можно извлечь из управления водными объектами и землей, Минкульт не считает доходными музейные и архивные фонды и так далее. Все предпочитают жить в каком-то обособленном, находящимся в вакууме бюджетном процессе, а региональная казна при этом имеет проблемы с доходами несмотря на колоссальный имущественный комплекс Омской области стоимостью более 120 млрд рублей, – посетовал Игорь Зуга.

Он добавил, что работа по постатейному согласованию отдельных положений нового «революционного» закона об управлении госсобственностью Омской областью ведется, и есть все шансы принятия документа если не до конца 2024 года, то в течение текущей парламентской сессии.