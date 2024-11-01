Новая дебетовая карта уже доступна к оформлению.
Россельхозбанк обновил линейку продуктов «Своя», добавив новую дебетовою карту «Свое Жилье». Держатели карты получают специальные предложения от партнеров банка, а также кэшбэк до 15 % при совершении покупок. Держатели карты могут выбрать несколько категорий товаров, а в рамках программы лояльности «Урожай» им вернется до 15 % от стоимости покупки на бонусный счет. Карта уже доступна к оформлению всем клиентам, в том числе пользователям платформы по поиску и приобретению недвижимости «Свое Жилье».
Кешбэк возвращается на счет в размере:
- 0,5 % – на все покупки;
- 5 % – до 1000 баллов на все покупки в 1 выбранной категории;
- 15 % – до 500 баллов в 1 приоритетной категории.
Полученные баллы можно потратить через каталог в приложении. Для участников программы «Урожай» доступны более 50 000 товаров, а также различные сервисы и услуги: сад и огород, товары для дома, строительные материалы, каршеринг, авиабилеты, отели и даже подарочные сертификаты.
Кроме того, с помощью этой карты можно вносить платежи по ипотеке. Это будет полезно для клиентов платформы «Свое Жилье», где собраны программы ипотечного кредитования и инструменты для дальнейшего сопровождения кредита.
Пользователям карты доступны персональные предложения от партнеров платформ «Свое Жилье» и «Свое Село», скидки и акции на товары и услуги, касающиеся строительства, ремонта и благоустройства дома. В их числе следующие: пакеты услуг для ипотечных сделок, возможность заказа дизайн-проекта, в том числе от нейросети, скидки на услуги и товары от партнеров по благоустройству дома.
Всего платформы сотрудничают более чем с 15 тыс. партнеров, которые разместили на них более 8 тыс. услуг.
– Мы создали дебетовую карту «Свое Жилье», ориентируясь на потребности клиентов, которые ценят удобство платежей, – отмечает Елена Батурова, заместитель председателя правления Россельхозбанка. – Банк стремится сделать жизнь частных лиц максимально комфортной, и эта карта – не просто способ оплаты, а незаменимый помощник в приобретении и благоустройстве дома. С ее помощью держатели карты смогут легко контролировать свои расходы, копить бонусные баллы, узнавать о предложениях партнеров экосистемы. Мы убеждены, что карта станет неотъемлемой частью повседневной жизни наших клиентов.
Условия
По карте «Свое Жилье» действуют следующие тарифы:
- платежная система – «МИР», UnionPay и иные платежные системы;
- валюта – ₽, $, €, ¥;
- возраст – оформление с 14 лет;
- срок действия карты – 5 лет;
- комиссия за выпуск карты – бесплатно;
- комиссия за обслуживание карты – бесплатно;
- комиссия за снятие наличных:
- бесплатно (в банкоматах, пунктах выдачи наличных АО «Россельхозбанк»),
- 1 % от суммы (min 199 ₽) – для счетов, открытых в ₽,
- 3 % от суммы (min 5 $/5 €/50 ¥) – для счетов, открытых в $, €, ¥ (в банкоматах, пунктах выдачи наличных сторонних банков).
- Уведомления: 99 ₽/ 1,2 $/ 1,2 €/ 10 ¥.
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