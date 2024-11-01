Сметаной и маслом, не соответствующим требованиям, торговали в сети магазинов «Магнит».

Сотрудники Роспотребнадзора в мае нынешнего года наведались с выездной проверкой в магазины «Магнит». Там они отобрали и исследовали отдельные образцы молочной продукции для установления ее соответствия/несоответствия установленным требованиям.

В частности, испытаниям подверглась 15 % сметана от «Лузинского молока» (товарный знак «Лузинская крыночка»). Лабораторные исследования показали, что продукт не соответствует по жирно-кислотному составу и содержанию фитостеринов, также на упаковке отсутствует информация о применении жиров растительного происхождения. Решением арбитражного суда от 15 октября компания привлечена к административному штрафу в 300 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу.

В июле экспертизе подверглось масло «Крестьянское» от маслосыркомбината «Тюкалинский». Им тоже торговали в сети магазинов «Магнит». Претензии к маслу те же, что и к сметане от другого завода: несоответствие по жирно-кислотному составу, соотношению метиловых эфиров жирных кислот, содержанию фитостеринов, также отсутствует информация о применении жиров растительного происхождения. Арбитражный суд Омской области 22 октября вынес решение оштрафовать руководство завода на 30 тыс. рублей. Решение пока не вступило в законную силу.