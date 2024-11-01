Его квартира загорелась посреди ночи.

Сегодня в 03:45 омичи сообщили в МЧС о пожаре на улице Химиков. Из окна квартиры на последнем этаже четырехэтажного дома шел дым.

На место выехали 32 сотрудника и 8 единиц техники. До прибытия пожарных дом покинул 31 человек. Еще четверых в безопасную зону вывели спасатели. В 04:36 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

В пожаре, который, по предварительным данным, произошел из-за неосторожности при курении, погиб мужчина.