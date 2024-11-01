Судя по всему, это объединение ликвидируют.

Вчера, 31 октября, стало известно, что свой пост покинул председатель Обь-Иртышского баскомфлота Александр Никонов. Эта аббревиатура расшифровывается как бассейновый комитет профсоюза рабочих морского и речного флота.

Как сообщается в паблике Обь-Иртышского пароходства, Александр Никонов пришел в 1997 году, когда стал начальником отдела охраны труда и пожарной безопасности, а затем – заместителем генерального директора и генеральным директором Омского речного порта.

Далее специалист перешел на работу в ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть». И сразу начал активно сотрудничать с советом ветеранов как председатель Обь-Иртышского баскомфлота.

Что касается самой организации, то данные о ее финансовой деятельности в системе spark-interfax отсутствуют. Ликвидатором указан Александр Рамих.