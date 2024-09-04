Омск-Информ
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·Общество

В такую сумму суд оценил его моральные страдания от профессиональной болезни.
Омская транспортная прокуратура подала иск на ПАО «Иртышское пароходство». Ведомство требовало от предприятия выплатить компенсацию бывшему работнику. Мужчина получил профессиональное заболевание, стал инвалидом и частично утратил трудоспособность.
Суд удовлетворил иск. Пароходство обязали выплатить бывшему сотруднику 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда ввиду необеспечения безопасных условий труда.
Исполнение этого решения проконтролирует прокуратура.
·Общество

В такую сумму суд оценил его моральные страдания от профессиональной болезни.
Омская транспортная прокуратура подала иск на ПАО «Иртышское пароходство». Ведомство требовало от предприятия выплатить компенсацию бывшему работнику. Мужчина получил профессиональное заболевание, стал инвалидом и частично утратил трудоспособность.
Суд удовлетворил иск. Пароходство обязали выплатить бывшему сотруднику 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда ввиду необеспечения безопасных условий труда.
Исполнение этого решения проконтролирует прокуратура.