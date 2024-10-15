Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В такую сумму суд оценил моральные страдания мужчины, который получил инвалидность.
Омская транспортная прокуратура помогла еще одному бывшему работнику ПАО «Иртышское пароходство» отсудить у компании компенсацию морального вреда. Как сообщили в ведомстве, во время работы мужчина получил профессиональное заболевание, частично утратил трудоспособность и стал инвалидом.
Суд обязал пароходство выплатить омичу компенсацию морального вреда. Она составит 500 тыс. рублей.
Отметим, что в начале сентября компенсацию присудили еще одному бывшему сотруднику. Он получил за профессиональную болезнь 250 тыс. рублей.
·Общество

В такую сумму суд оценил моральные страдания мужчины, который получил инвалидность.
Омская транспортная прокуратура помогла еще одному бывшему работнику ПАО «Иртышское пароходство» отсудить у компании компенсацию морального вреда. Как сообщили в ведомстве, во время работы мужчина получил профессиональное заболевание, частично утратил трудоспособность и стал инвалидом.
Суд обязал пароходство выплатить омичу компенсацию морального вреда. Она составит 500 тыс. рублей.
Отметим, что в начале сентября компенсацию присудили еще одному бывшему сотруднику. Он получил за профессиональную болезнь 250 тыс. рублей.