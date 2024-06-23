Компания не смогла рассчитаться со всеми своими акционерами, поскольку не владеет информацией обо всех из них.
В пятницу, 21 июня, ПАО «Иртышское пароходство» официально отчиталось о выплате дивидендов за 2023 год. Акционеры получили порядка 215,47 миллиона рублей, из которых свыше 25,49 миллиона рублей приходится на привилегированные акции.
Однако при выплатах возникли сложности – общество оказалось не в курсе, сколько владельцев ценных бумаг в его активах.
– Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с тем, что срок выплаты еще не истек, а также с отсутствием актуальных данных о владельцах ценных бумаг, банковских реквизитах, – уточняется в сообщении.
При этом, согласно открытым данным, «Иртышское пароходство» закрыло 2023 год с выручкой около 2,6 миллиарда рублей, что на 400 миллионов рублей больше в сравнении с прошлым годом. Показатель чистой прибыли вырос с порядка 161,7 миллиона рублей по итогам 2022 года до 760 миллионов рублей.
Среди других изменений, зафиксированных с наступлением лета, можно назвать согласование сделки по переходу 19,86 % акций «Иртышского пароходства» «Обь-Иртышскому пароходству». Таким образом, общий размер пакета акций, находящихся в распоряжении предприятия, достиг 27,7 %, что увеличило его «вес» при принятии дальнейших решений в несколько раз. Управляющей организацией для каждой из упомянутых компаний является зарегистрированное в Москве ООО «Межрегионфлот».