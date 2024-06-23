Компания не смогла рассчитаться со всеми своими акционерами, поскольку не владеет информацией обо всех из них.

Компания не смогла рассчитаться со всеми своими акционерами, поскольку не владеет информацией обо всех из них.

В пятницу, 21 июня, ПАО «Иртышское пароходство» официально отчиталось о выплате дивидендов за 2023 год. Акционеры получили порядка 215,47 миллиона рублей, из которых свыше 25,49 миллиона рублей приходится на привилегированные акции.

Однако при выплатах возникли сложности – общество оказалось не в курсе, сколько владельцев ценных бумаг в его активах.

– Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с тем, что срок выплаты еще не истек, а также с отсутствием актуальных данных о владельцах ценных бумаг, банковских реквизитах, – уточняется в сообщении.

При этом, согласно открытым данным, «Иртышское пароходство» закрыло 2023 год с выручкой около 2,6 миллиарда рублей, что на 400 миллионов рублей больше в сравнении с прошлым годом. Показатель чистой прибыли вырос с порядка 161,7 миллиона рублей по итогам 2022 года до 760 миллионов рублей.

Среди других изменений, зафиксированных с наступлением лета, можно назвать согласование сделки по переходу 19,86 % акций «Иртышского пароходства» «Обь-Иртышскому пароходству». Таким образом, общий размер пакета акций, находящихся в распоряжении предприятия, достиг 27,7 %, что увеличило его «вес» при принятии дальнейших решений в несколько раз. Управляющей организацией для каждой из упомянутых компаний является зарегистрированное в Москве ООО «Межрегионфлот».