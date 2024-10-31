Омск-Информ
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·Общество

Последние теплые дни ожидаются в регионе на этой неделе.

В конце этой недели омичей ждут последние теплые дни. По данным сайта Ventusky, в воскресенье, 3 ноября, столбик термометра поднимется до отметки +10 градусов. Вечером может начаться небольшой дождь.

В понедельник, 4 ноября, в Омскую область придут похолодание и снег. С 4 по 10 ноября температура воздуха будет колебаться от 0 до –4 градусов. В эти дни ожидаются снегопады и туманная погода.

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·Общество

Последние теплые дни ожидаются в регионе на этой неделе.

В конце этой недели омичей ждут последние теплые дни. По данным сайта Ventusky, в воскресенье, 3 ноября, столбик термометра поднимется до отметки +10 градусов. Вечером может начаться небольшой дождь.

В понедельник, 4 ноября, в Омскую область придут похолодание и снег. С 4 по 10 ноября температура воздуха будет колебаться от 0 до –4 градусов. В эти дни ожидаются снегопады и туманная погода.

1776