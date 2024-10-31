С каждым годом размер налога будет увеличиваться с 1 % до 5 %.

Сегодня, 31 октября, губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале раскрыл подробности, связанные с туристическим налогом. Его собираются ввести с 1 января 2025 года.

Налог позволит муниципалитетам получать дополнительные средства на создание зеленых зон, общественных пространств, организацию пешеходных и велосипедных дорожек и других проектов для развития инфраструктуры.

Омский горсовет решил, что в 2025 году владельцы гостиничного бизнеса будут отчислять 1 % от стоимости проживания на своих площадях в местный бюджет. В 2026 году налог возрастет до 2 %, в 2027 году – до 3 %, в 2028 году – до 4 %, а с 2029 года – до 5 %.