Омск-Информ
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·Происшествия

По предварительным данным, его неправильно хранили.
Сегодня в Шербакуле Омской области произошел пожар. Как сообщили в МЧС, в металлической зерносушилке случилось самовозгорание зерна.
– Это происходит, если зерно не просушить перед хранением, – отметили дознаватели МЧС.
На тушение выезжали 6 пожарных и три единицы техники. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Огонь повредил 5 тонн зерна.
В происшествии никто не пострадал.
·Происшествия

По предварительным данным, его неправильно хранили.
Сегодня в Шербакуле Омской области произошел пожар. Как сообщили в МЧС, в металлической зерносушилке случилось самовозгорание зерна.
– Это происходит, если зерно не просушить перед хранением, – отметили дознаватели МЧС.
На тушение выезжали 6 пожарных и три единицы техники. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Огонь повредил 5 тонн зерна.
В происшествии никто не пострадал.