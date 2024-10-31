Женщина не удержалась во время кругового движения транспорта.

Сегодня около 09:30 на улице Суворова у остановки «Диспетчерская» в Омске случилось ДТП. Во время кругового движения маршрутки № 344 одна из пассажирок упала на дверь, после чего выпала на дорогу.

Как сообщили в полиции, 45-летней женщине потребовалась медицинская помощь. По данным прокуратуры, женщину госпитализировали.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП. Они дадут оценку действиям 67-летнего водителя. Прокуратура будет контролировать проверку.