В этом году лед установится позже обычного.

В омской мэрии рассказали, что в этом году лед на реках появится позже обычного. Лед установится на Иртыше и Оми ближе к концу ноября. Причиной этого стала слишком теплая погода.

Омичам напомнили, что поздней осенью больше всего происшествий, а прогулки по льду опасны. До 1 ноября специалисты установят 79 запрещающих знаков. За нарушение требований безопасности омичам грозит штраф до 1 тыс. рублей. Отметим, что в прошлом году ледостав тоже начался позже обычного из-за перепадов температуры.