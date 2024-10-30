Спикер Заксобрания Омской области Александр Артемов провел круглый стол с заинтересованными лицами. Омичей призывают проголосовать за свой город.

«Омск – культурная столица – 2026» – на эту тему спикер областного парламента Александр Артемов провел круглый стол сегодня, 30 октября. В разговоре участвовали зампредседателя Заксобрания Омской области Павел Коренной, представители мэрии, Минкульта региона, муниципальных районов, а также руководители учреждений культуры и общественники. Обсуждалась подготовка к участию во втором этапе соответствующего конкурса и варианты привлечения к голосованию жителей региона.

– Многие задают вопрос, для чего мы голосуем. Во-первых, для того, чтобы подтвердить наш уже негласно существующий статус культурной столицы России. Отмечу, что в других регионах тоже отрасль культуры не стоит на месте, но наши коллективы – первые среди равных. Во-вторых, это вопрос имиджа региона, соглашусь с нашим губернатором, который говорит о том, что это положительно скажется на инвестиционном климате региона в целом. В-третьих, такое звание дает возможность получать преференции при выделении средств для дальнейшего вложения их в эту отрасль культуры. А у нас есть куда вкладывать, – подчеркнул Александр Артемов.

Уточним, что конкурс проводит Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Обладатели звания получат уникальную возможность ярко представить на федеральном уровне свой социально-экономический потенциал, обеспечить создание условий для роста инвестиционной и туристической привлекательности. На звание культурной столицы в 2026 году кроме Омска претендуют агломерация городов Зарайск и Коломна, Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Томск и другие. Всего – 26 территорий.

Напомним, в начале октября омская делегация приняла участие в установочном семинаре для участников второго этапа конкурса среди городов России, который проводился в Госдуме РФ. Тогда поднимались вопросы роли культурных ресурсов в процессах комплексного развития территории в субъектах России, опыт реализации программ городов – обладателей статуса «Культурная столица России» в 2024 и 2025 годах.

Города-финалисты должны отправить презентации до 1 декабря. Результаты станут известны 15 декабря во время финала конкурса, который пройдет в Москве. Омичи могут проголосовать за родной город на портале «Госуслуги» по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/424922/ до 1 декабря 2024 года.