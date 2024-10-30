Омск-Информ
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·Происшествия

Старушка находится в тяжелом состоянии.

Появились подробности состояния здоровья омской пенсионерки, которую сегодня рано утром выловили из Иртыша в районе Ленинградского моста спасатели. Старушку, плывущую по реке, помогли извлечь очевидцы, гулявшие с собакой. Ее подняли на носилках на набережную и передали медикам.

Как уточнили в пресс-службе областного Минздрава, пенсионерка находится в тяжелом состоянии.

– Пострадавшая в тяжелом состоянии. Находится под наблюдением врачей, – уточнили в ведомстве.

Как пенсионерка оказалась в воде, неизвестно.

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·Происшествия

Старушка находится в тяжелом состоянии.

Появились подробности состояния здоровья омской пенсионерки, которую сегодня рано утром выловили из Иртыша в районе Ленинградского моста спасатели. Старушку, плывущую по реке, помогли извлечь очевидцы, гулявшие с собакой. Ее подняли на носилках на набережную и передали медикам.

Как уточнили в пресс-службе областного Минздрава, пенсионерка находится в тяжелом состоянии.

– Пострадавшая в тяжелом состоянии. Находится под наблюдением врачей, – уточнили в ведомстве.

Как пенсионерка оказалась в воде, неизвестно.

1560