Омск-Информ
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·Происшествия

Женщину спасали очевидцы происшествия и сотрудники МЧС.
Сегодня около 07:00 в районе бульвара Победы в Омске в Иртыш упала пенсионерка. Очевидцы, которые гуляли с собакой заметили женщину, плывущую и зовущую на помощь в районе Ленинградского моста, и с помощью поводка смогли притянуть ее к берегу.
Омичи также вызвали спасателей, которые с помощью лестницы-палки и веревки вытащили пенсионерку из воды. Ее подняли на носилках на набережную и передали медикам.
Каким образом пострадавшая оказалась в воде, неизвестно.
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·Происшествия

Женщину спасали очевидцы происшествия и сотрудники МЧС.
Сегодня около 07:00 в районе бульвара Победы в Омске в Иртыш упала пенсионерка. Очевидцы, которые гуляли с собакой заметили женщину, плывущую и зовущую на помощь в районе Ленинградского моста, и с помощью поводка смогли притянуть ее к берегу.
Омичи также вызвали спасателей, которые с помощью лестницы-палки и веревки вытащили пенсионерку из воды. Ее подняли на носилках на набережную и передали медикам.
Каким образом пострадавшая оказалась в воде, неизвестно.
2139