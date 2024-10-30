Она поверила, что снимет с себя порчу и исцелится.

Мошенница похитила у 53-летней жительницы Исилькульского района Омской области золотые украшения на 400 тыс. рублей. Преступница убедила сельчанку в существовании духов, дьявола и прочей мистики. Как сообщили в полиции, женщина нашла в социальных сетях страницу целительницы «Серафимы» и обратилась к ней, чтобы вылечить больные ноги. «Целительница» провела диагностику за 2 тыс. рублей и заявила, что больную сглазили.

– Напугала меня. Сказала: ваша жизнь на грани. Отправила страшные фотографии покойника, который стоит возле дома и кого-то хочет забрать. Сказала, что нужен ритуал жертвоприношения, – рассказала обманутая женщина.

Чтобы избавиться от проклятия, женщина собрала украшения в узелок и под молитвы целительницы закопала его на кладбище.

– Потом звонит, говорит: вы неправильно сделали ритуал. Демоны и мертвецы обиделись на вас. Сейчас может что-то страшное произойти, – рассказала женщина.

Как предположил следователь, злоумышленница не смогла в первый раз отыскать украшения и решила дать более четкие инструкции. Она потребовала закопать жертву в свежей могиле. Сельчанка испугалась и вместе с мужем поехала переделывать ритуал. Узелок с золотом закопали в другой могиле и уехали. Ночью целительница позвонила и сказала женщине, что дьявол все забрал и теперь ей будет хорошо. Она также сообщила, что носить украшения больше нельзя, так как они «отошли духам». Утром женщина с мужем поехала проверить жертву. Украшений на месте не оказалось. Полицейские возбудили уголовное дело.