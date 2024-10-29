Омск-Информ
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·Происшествия

Ему не понравилась просьба переместить из салона в багажник канистру с бензином.
Парню, напавшему на женщину-таксиста в Марьяновке, оказалось всего 15 лет. Молодой человек был знаком с женщиной.
– На заднее сиденье сел 15-летний парень, в котором женщина сразу узнала сына знакомых. В руках у подростка была канистра с бензином, от которой сильно пахло. Водитель предложила убрать емкость в багажник, но парень отказывался. А в какой-то момент взбесился, – сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, нападение произошло в ночь на 27 октября. Парень напал на женщину с ножом. По данным SHOT, он изрезал женщине лицо и тело. Однако сельчанка смогла вырваться и добежать до первого дома. Там ей оказали первую помощь.
1089
·Происшествия

Ему не понравилась просьба переместить из салона в багажник канистру с бензином.
Парню, напавшему на женщину-таксиста в Марьяновке, оказалось всего 15 лет. Молодой человек был знаком с женщиной.
– На заднее сиденье сел 15-летний парень, в котором женщина сразу узнала сына знакомых. В руках у подростка была канистра с бензином, от которой сильно пахло. Водитель предложила убрать емкость в багажник, но парень отказывался. А в какой-то момент взбесился, – сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, нападение произошло в ночь на 27 октября. Парень напал на женщину с ножом. По данным SHOT, он изрезал женщине лицо и тело. Однако сельчанка смогла вырваться и добежать до первого дома. Там ей оказали первую помощь.
1089