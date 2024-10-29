Подросток нанес женщине несколько ножевых ранений и угнал ее машину.

Следственный комитет Омской области возбудил два уголовных дела на несовершеннолетнего жителя Марьяновки. Его подозревают в покушении на убийство и угоне транспортного средства.

Преступления произошли в Марьяновке в ночь на 27 октября. Около 03:00 парень сел в автомобиль Renault Fluence и, чтобы завладеть им, напал с ножом на 38-летнюю женщину-таксиста. Она стала сопротивляться, вырвалась из машины и обратилась в полицию. Сельчанку госпитализировали, а нападавший угнал автомобиль.

На трассе «Иртыш», в районе деревни Спартак Москаленского района, парень не справился с управлением и вылетел в кювет. Там его и задержали сотрудники полиции.

Отметим, что раньше молодой человек уже нарушал закон. Следователи намерены обратиться в суд, чтобы заключить его под стражу.