Омск-Информ
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·Общество

Суда массово обрабатывают антиобледенителями.

Из-за снега сегодня, 29 октября, в Омском аэропорту сообщили о противообледенительной обработке всех вылетающих воздушных судов. Это может незначительно отразиться на времени вылета.

В воздушной гавани призывают с пониманием отнестись к принимаемым мерам для безопасности полетов. 

·Общество

Суда массово обрабатывают антиобледенителями.

Из-за снега сегодня, 29 октября, в Омском аэропорту сообщили о противообледенительной обработке всех вылетающих воздушных судов. Это может незначительно отразиться на времени вылета.

В воздушной гавани призывают с пониманием отнестись к принимаемым мерам для безопасности полетов. 