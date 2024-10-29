Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко подчеркнул, что средства для лечения бактериальных болезней стали попросту неэффективны.

Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что у жителей планеты выработалась устойчивость к антибиотикам. И бактериальные болезни будет скоро нечем лечить.

Бывший главный санитарный врач РФ напомнил, что открытие пенициллина стало не только научным прорывом, но и настоящим чудом. Благодаря этому удалось сократить смертность от гнойных осложнений у раненных в годы Великой Отечественной войны. В последующие десятилетия применение антибиотиков набирало обороты, их начали использовать не только в медицине, но и производстве белого мяса.

Онищенко добавил, что даже разрабатывались так называемые антибиотики резерва. Их не использовали и придерживали на экстренный случай, чтобы массово начать выпускать, если у бактерий возникнет устойчивость к предыдущим. По словам академика, в нашей стране существовало 4 научных института, которые целенаправленно занимались антибиотиками, но их давно закрыли.

По мнению эксперта, теперь нужно искать альтернативные варианты лечения бактериальных заболеваний. При этом оборот антибиотиков следует жестко регламентировать.

- Одно дело, когда рецепт выписывается в условиях профессионального лечения, и другое дело, когда просто человек два дня попил, вроде легче стало, и сразу перестал пить. Вот как раз на этом фоне и образуется антибиотикоустойчивая форма бактерий, которая потом уже не поддаётся лечению, - цитирует Онищенко Life.ru.

Раньше подобные препараты продавали строго по рецептам, но бизнес добился отмены этого правила и появились безрецептурные лекарства. Эпидемиолог заметил, что зачастую пациенты бездумно скупают в аптеках антибиотики и глотают их при любом недомогании, поэтому и снижается эффективность препаратов.