Омск-Информ
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·Общество

Число звонков за неделю выросло на 1,7 %.
В Омске увеличилось количество вызовов скорой медицинской помощи. За неделю с 21 по 27 октября бригады выезжали к пациентам 6140 раз, это 916 раз в сутки. Неделей ранее вызовов было на 1,7 % меньше.
– Количество госпитализаций по скорой помощи – 2499, – сообщает БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи».
Отметим, что рост числа вызовов наблюдается вторую неделю подряд. С 14 по 20 октября было 6304 вызова (на 1 % больше, чем за предшествующую неделю). Однако с 7 по 13 октября наблюдалось снижение на 1,2 %.
·Общество

Число звонков за неделю выросло на 1,7 %.
В Омске увеличилось количество вызовов скорой медицинской помощи. За неделю с 21 по 27 октября бригады выезжали к пациентам 6140 раз, это 916 раз в сутки. Неделей ранее вызовов было на 1,7 % меньше.
– Количество госпитализаций по скорой помощи – 2499, – сообщает БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи».
Отметим, что рост числа вызовов наблюдается вторую неделю подряд. С 14 по 20 октября было 6304 вызова (на 1 % больше, чем за предшествующую неделю). Однако с 7 по 13 октября наблюдалось снижение на 1,2 %.