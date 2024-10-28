Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина погиб на месте.

Вчера на железнодорожной станции Комбинатская в Омске произошел несчастный случай во время маневровых работ. Как сообщает транспортная полиция, 54-летний местный житель пытался пролезть под вагоном, но в этот момент состав тронулся. Мужчина погиб на месте. Напомним, что днем ранее 46-летний житель Таврического района переходил через рельсы в неположенном месте и попал под поезд. Он также погиб.

·Происшествия

Мужчина погиб на месте.

Вчера на железнодорожной станции Комбинатская в Омске произошел несчастный случай во время маневровых работ. Как сообщает транспортная полиция, 54-летний местный житель пытался пролезть под вагоном, но в этот момент состав тронулся. Мужчина погиб на месте. Напомним, что днем ранее 46-летний житель Таврического района переходил через рельсы в неположенном месте и попал под поезд. Он также погиб.