Омск-Информ
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·Происшествия

Житель Таврического района переходил пути в неположенном месте.

Накануне несчастный случай произошел на станции Жатва в Таврическом районе.

Предварительно установлено, что 46-летний местный житель переходил железнодорожные пути в не предназначенном для перехода месте.

Сельчанин угодил под поезд и скончался на месте от полученных травм.

·Происшествия

Житель Таврического района переходил пути в неположенном месте.

Накануне несчастный случай произошел на станции Жатва в Таврическом районе.

Предварительно установлено, что 46-летний местный житель переходил железнодорожные пути в не предназначенном для перехода месте.

Сельчанин угодил под поезд и скончался на месте от полученных травм.