Гражданка Израиля и Канады нелегально попала в Россию и около двух лет жила в Омске. Для властей она придумала красивую легенду.

Омские судебные приставы выдворили женщину, имеющую гражданство Канады и Израиля. Иностранка около двух лет нелегально находилась в России, куда сбежала якобы от канадского правосудия. Однако в Северной Америке ее никто не искал.

49-летняя мигрантка рассказала, что до распада Советского Союза она вместе с родителями жила на территории Казахской ССР, после чего перебралась в Израиль и получила там гражданство. Став взрослой, бывшая гражданка СССР переехала в Канаду и вышла замуж за гражданина этой страны. Из Северной Америки женщина уехала якобы из-за возбужденного в отношении нее уголовного дела. При этом канадские власти не объявляли ее в международный розыск и не запрашивали у других стран экстрадицию своей гражданки.

– Позднее она незаконно прибыла на территорию России, обосновавшись в Омске, с целью осуществления ухода за своими близкими родственниками, подрабатывая преподавателем каллиграфии. Гражданка сообщила, что неоднократно обращалась в уполномоченные органы по вопросу легализации своего положения, однако документы, подтверждающие обращения, не предоставила. В ходе проведенных проверок у иностранки отсутствовали разрешения на временное проживание, вида на жительство, гражданства РФ, не подтвердилась информация о том, что она обращалась за их получением. Близких родственников, являющихся гражданами России, у женщины нет, – сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Омской области.

Своими действиями мигрантка нарушила требования федерального закона «О правовом пребывании иностранных граждан в Российской Федерации». Ее привлекли к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, оштрафовали на 2 тыс. рублей с административным принудительным выдворением за пределы Российской Федерации. Приставы посадили женщину на самолет до Москвы, оттуда она улетела в Израиль, согласно своему гражданству.

В текущем году судебные приставы по ОУПДС ГУФССП России по Омской области принудительно выдворены за пределы России 184 иностранца. В основном это граждане бывших советских республик.