Омск-Информ
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·Общество

За незаконный полет ему придется заплатить 32 тыс. рублей.
Жителя Большеречья Омской области привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и правил безопасности эксплуатации судов. В августе он запустил беспилотник без опознавательных знаков над архитектурно-этнографическим комплексом БУК «Музей-заповедник «Старина Сибирская» в Большеречье. При этом разрешения администрации на полет у мужчины не было.
Как сообщили в транспортной прокуратуре, мужчину оштрафовали на 32 тыс. рублей.
Отметим, что в сентябре оштрафовали новосибирца, который запускал квадрокоптер в Омске. Он также заплатит 32 тыс. рублей за отсутствие разрешения на полет.
·Общество

За незаконный полет ему придется заплатить 32 тыс. рублей.
Жителя Большеречья Омской области привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и правил безопасности эксплуатации судов. В августе он запустил беспилотник без опознавательных знаков над архитектурно-этнографическим комплексом БУК «Музей-заповедник «Старина Сибирская» в Большеречье. При этом разрешения администрации на полет у мужчины не было.
Как сообщили в транспортной прокуратуре, мужчину оштрафовали на 32 тыс. рублей.
Отметим, что в сентябре оштрафовали новосибирца, который запускал квадрокоптер в Омске. Он также заплатит 32 тыс. рублей за отсутствие разрешения на полет.