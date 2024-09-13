Омск-Информ
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·Общество

За это его оштрафовали.
Жителя Новосибирска привлекли к ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и правил безопасности эксплуатации воздушных судов, которые он совершил в Омской области. Мужчину оштрафовали на 32 тыс. рублей.
Как сообщает транспортная прокуратура, в июле мужчина запустил в селе Дружино незарегистрированный беспилотник, предназначенный для геодезической аэросъемки. Квадрокоптер летал менее чем 10 км от контрольной точки аэродрома Омск (Центральный), но без разрешения органов обслуживания воздушного движения и местного самоуправления.
·Общество

За это его оштрафовали.
Жителя Новосибирска привлекли к ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и правил безопасности эксплуатации воздушных судов, которые он совершил в Омской области. Мужчину оштрафовали на 32 тыс. рублей.
Как сообщает транспортная прокуратура, в июле мужчина запустил в селе Дружино незарегистрированный беспилотник, предназначенный для геодезической аэросъемки. Квадрокоптер летал менее чем 10 км от контрольной точки аэродрома Омск (Центральный), но без разрешения органов обслуживания воздушного движения и местного самоуправления.