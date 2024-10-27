Омск-Информ
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·Общество

Предприятие уже нашло поставщика из Новосибирска.

В автобусах «Омскоблавтотранса», занимающегося пассажирскими перевозками в основном по Омской области, установят валидаторы. Эта система работает в муниципальном городском транспорте.

По данным портала госзакупок, поставщиком валидаторов станет новосибирская компания «Современные транзакционные системы». Она поставит устройств на 490 тысяч рублей. Установить валидаторы нужно в течение 30 дней после получения оплаты.

С 18 октября крупнейшая транспортная компания впервые взяла на обслуживание два городских омских маршрута: № 13, связывающий поселок Чкаловский и микрорайон Осташково, и № 26, курсирующий от микрорайона Булатово до Чкаловского питомника. 

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·Общество

Предприятие уже нашло поставщика из Новосибирска.

В автобусах «Омскоблавтотранса», занимающегося пассажирскими перевозками в основном по Омской области, установят валидаторы. Эта система работает в муниципальном городском транспорте.

По данным портала госзакупок, поставщиком валидаторов станет новосибирская компания «Современные транзакционные системы». Она поставит устройств на 490 тысяч рублей. Установить валидаторы нужно в течение 30 дней после получения оплаты.

С 18 октября крупнейшая транспортная компания впервые взяла на обслуживание два городских омских маршрута: № 13, связывающий поселок Чкаловский и микрорайон Осташково, и № 26, курсирующий от микрорайона Булатово до Чкаловского питомника. 

1024