Глава сети автосервисов Илья Николин заявил, что машины могут служить не более 5 лет. Таков расчет производителя.

Руководитель франчайзинговой сети автосервисов REAKTOR Илья Николин заявил о сложностях работы в автосервисе. Главным образом, из-за того, что нынешние автомобили рассчитаны на 5 лет службы. А дальше начинаются неисправности.

- К сожалению, сейчас автомобили приезжают с неисправностями по многим узлам, это подтверждают и сами производители тем, что дают гарантию лишь на 100 тысяч километров или 5 лет эксплуатации, - цитируют Николина «Коммерческие вести». - А дальше производители не гарантируют исправное состояние авто, которое он выпустил. Производители говорят: уважаемые клиенты, пожалуйста, через 5 лет пустите свой автомобиль под пресс и купите новый. Так планируются продажи в автобизнесе.

По мнению эксперта, изменились и владельцы машин. Не все сейчас понимают устройство машин.