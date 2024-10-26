Жилое помещение для студенческой семьи должно быть изолированным, подчеркнул автор законопроекта.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев планирует внести на рассмотрение законопроект о приоритетном расселении студенческих семей с детьми. Депутат считает, что вузы должны предоставлять семейным парам комнаты в общежитиях, подходящие для совместного проживания.

Как подчеркнул автор инициативы, жилое помещение для студенческой семьи должно быть изолированным. Других требований к определению таких помещений нет, учебные заведения будут самостоятельно устанавливать эти площади, сообщает Ura.ru.

Метелев также сообщил, что в университетских общежитиях сейчас не хватает около 128 тыс. мест. Для решения этой проблемы необходимо законодательное закрепление критериев нуждаемости. В первую очередь это отсутствие постоянной регистрации, собственного жилья или жилья по договору найма в населенном пункте, где студент проходит обучение.

Депутат особо подчеркнул, что предложенные им меры направлены не на мотивацию студентов заводить детей еще в университете, а на поддержку уже имеющихся семей.