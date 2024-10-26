Омск-Информ
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·Общество

Самостоятельно назначать себе витамины опасно для здоровья. Гораздо полезнее использовать натуральное.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина заявила, что осенью нужно есть квашеную капусту. В этом продукте содержится много витамина С и прочих полезных веществ, которые требуются организму, в том числе пищевых волокон. Квашеная капуста способна восполнить недостающие в организме витамины. А вот назначать их себе самостоятельно опасно для здоровья.

– Многие начинают употреблять аскорбинку и зарабатывают себе другие проблемы: камни в почках, повышается уровень мочевой кислоты. Лучше всего принимать натуральное, – сказала Соломатина в эфире «Радио 1».

Специалист также посоветовала жителям городов осенью следить за потреблением достаточного количества витамина D.

·Общество

Самостоятельно назначать себе витамины опасно для здоровья. Гораздо полезнее использовать натуральное.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина заявила, что осенью нужно есть квашеную капусту. В этом продукте содержится много витамина С и прочих полезных веществ, которые требуются организму, в том числе пищевых волокон. Квашеная капуста способна восполнить недостающие в организме витамины. А вот назначать их себе самостоятельно опасно для здоровья.

– Многие начинают употреблять аскорбинку и зарабатывают себе другие проблемы: камни в почках, повышается уровень мочевой кислоты. Лучше всего принимать натуральное, – сказала Соломатина в эфире «Радио 1».

Специалист также посоветовала жителям городов осенью следить за потреблением достаточного количества витамина D.