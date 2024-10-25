Омск-Информ
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·Общество

Дом расположен недалеко от Фрунзенского моста.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о введении в эксплуатацию нового дома в центре Омска, построенного компанией «Трест № 4». Отличительной особенностью высотки на улице Гусарова, рядом с Фрунзенским мостом, является  переменная этажность, 16-17 этажей. В доме расположено 145 квартир: 87 — однокомнатных,  30 — двухкомнатных, 28 — трехкомнатных. Здание оборудовано четырьмя лифтами.

Отметим, что разрешение на строительства этой многоэтажки было выдано в феврале 2022 года. Тогда же начали возводить здание.

·Общество

Дом расположен недалеко от Фрунзенского моста.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о введении в эксплуатацию нового дома в центре Омска, построенного компанией «Трест № 4». Отличительной особенностью высотки на улице Гусарова, рядом с Фрунзенским мостом, является  переменная этажность, 16-17 этажей. В доме расположено 145 квартир: 87 — однокомнатных,  30 — двухкомнатных, 28 — трехкомнатных. Здание оборудовано четырьмя лифтами.

Отметим, что разрешение на строительства этой многоэтажки было выдано в феврале 2022 года. Тогда же начали возводить здание.