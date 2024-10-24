Омск-Информ
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·Общество

В подземном переходе у библиотеки Пушкина откроется стена с хорошими историями.

Сегодня, 24 октября, в телеграм-канале «Омск путеводный» появилась информация, что в подземном переходе у библиотеки Пушкина появится стена «Радости». Она посвящена возвращению вывески на ее историческое место. Стена представляет из себя меловую доску.

Уже завтра, 25 октября, омичи смогут с помощью мела рассказать о хороших событиях в своей жизни. Акцию организовала компания «Брусника», которая занималась монтажом обновленной вывески «Радость». Организаторы пообещали подарки участникам, которые поделятся завтра своими историями.

·Общество

В подземном переходе у библиотеки Пушкина откроется стена с хорошими историями.

Сегодня, 24 октября, в телеграм-канале «Омск путеводный» появилась информация, что в подземном переходе у библиотеки Пушкина появится стена «Радости». Она посвящена возвращению вывески на ее историческое место. Стена представляет из себя меловую доску.

Уже завтра, 25 октября, омичи смогут с помощью мела рассказать о хороших событиях в своей жизни. Акцию организовала компания «Брусника», которая занималась монтажом обновленной вывески «Радость». Организаторы пообещали подарки участникам, которые поделятся завтра своими историями.