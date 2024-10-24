Трамвайную линию планируется провести к новому микрорайону Зеленая Река. Его застройщик взял на себя дополнительные обязательства.

К новому микрорайону Зеленая Река, который сейчас строится на Левобережье Омска, планируется провести трамвайную линию, сообщили в областном правительстве. Застройщик микрорайона – Группа «Эталон» – сегодня подписал с властями дополнительное трехстороннее соглашение.

В рамках социального партнерства компания спроектирует и построит для Омска три школы на 3522 учебных места и семь детских садов общей вместимостью 1825 мест, а также передаст региону 5 % от всего построенного жилья для переселения граждан из аварийного жилья, выдачи квартир детям-сиротам и обманутым дольщикам.

– Жилой квартал Зеленая Река рассчитан на 35 тыс. жителей. На его территории будут оборудованы амфитеатр для мини-концертов, детские площадки, многофункциональные спортивные площадки, памп-парк и велодорожки, аллеи для прогулок, островки для отдыха. Жилой комплекс также будет включать такие современные инновационные решения, как высокоскоростные зарядки для электроавтомобилей, высокоскоростной интернет, охранные системы и многое другое. Кроме того, будет построен многофункциональный спорткомплекс, включающий два катка с искусственным льдом, бассейн и игровые залы, а также многопрофильный медицинский центр для детей и взрослых. В микрорайон планируется провести трамвайную линию, – сообщили в областном правительстве.

Отметим, что первые три корпуса первой очереди Зеленой Реки уже сданы в эксплуатацию. Всего же в проекте предусмотрено семь очередей. Общий объем жилья составит более 1 млн кв. м.