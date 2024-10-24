Аграрный вуз получил 11 медалей по результатам конкурсов.

Омский ГАУ принял участие в аграрной выстовке «Золотая осень – 2024». По итогам двух отраслевых конкурсов Министерства сельского хозяйства РФ, которые проводились в рамках этой выставки, ОмГАУ заработал 11 медалей.

Четыре золотые медали заработаны в категориях дискуссия, многография, периодическое печатное издание (журнал) и за инновационную разработку в области переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.

Пять серебряных медалей – за инновационную разработку в области землеустройства, за базу данных по ускоренной оценке племенной ценности быков-производителей, информационно-консультационное сопровождение внедрения цифровых технологий на предприятиях АПК, инновационные разработки технологии выращивания люффы в условиях южной лесостепи Западной Сибири, а также за разработку инновационного продукта (йогурт «ЛАКТО-БИФИ»).

Две бронзовые медали получены за модели внедрения цифровых технологий в деятельность предприятий АПК и фитопрепарат для инъекций «Уртикостим-К» для профилактики и лечения эндометритов, субинволюции матки, гипофункции и кист яичников у коров.