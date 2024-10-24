Региональная энергетическая комиссия подготовила проекты приказов, предполагающие рост предельных тарифов на перевозки.

Региональная энергетическая комиссия Омской области опубликовала проекты приказов об установлении тарифов на пассажирские перевозки на 2025 год. Документы еще не прошли антикоррупционную экспертизу.

Самый высокий предельный тариф для АО «Омскоблавтотранс» планируется установить в городе Исилькуле в размере 78,02 рубля, в Кормиловке он чуть ниже - 72,06 рубля. В

В Таре тариф на одну поездку планируется сделать в размере 34,78 рубля для ИП Сергей Кнапп) и 41,71 рубля для ОАО «Тарское автотранспортное предприятие»). В Большеречье тариф составит 66,02 рубля («Большереченское автотранспортное предприятие»), в Тевризе – 63,91 рубля (МУП «Резерв»).

Приказы могут быть скорректированы и начнут действовать с 1 января 2025 года. Таким образом, плата за проезд в вышеуказанных райцентрах вырастет.

Предельный тариф, установленный РЭК, обычно выше реальной стоимости проезда. Межтарифную разницу, как правило, пассажирам компенсируют власти.