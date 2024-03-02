Вадим Кормилец согласен с тем, что лучше понемногу повышать стоимость проезда, чем это делать редко, но сразу намного.

Вадим Кормилец согласен с тем, что лучше понемногу повышать стоимость проезда, чем это делать редко, но сразу намного.

Глава департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал о повышении стоимости проезда в Омске. Последняя не повышалась уже 5 лет – с 2019 года. И очевидно, что рано или поздно эту стоимость придется поднимать. Как это обычно бывает, в Омске провозную плату повышают редко, но сразу намного. Очевидно, что и на этот раз она повысится явно не на один рубль.

Вадим Кормилец отметил, что пока ему ничего не известно о плановом повышении стоимости проезда.

– Этот вопрос рано или поздно возникнет – это неизбежно. Я абсолютно согласен с тем, что лучше повышать стоимость проезда каждый год, но понемногу. Это не будет так больно «бить» по карманам горожан, – заявил Кормилец.

Сейчас в муниципальных автобусах стоимость проезда по безналу составляет 25 рублей, за наличные – 30 рублей.